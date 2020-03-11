Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı - Son Dakika
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Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı

7 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde görevli polis memuru Mesut U., mesai çıkışı sonrası evine dönerken kaza yaptı.

Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde görevli polis memuru Mesut U., mesai çıkışı sonrası evine dönerken kaza yaptı.


Kaza Ceyhan Osmaniye D-400 Karayolu, yeni mezarlık yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ceyhan Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube'de görevli polis memuru 25 yaşımdaki Musut U., 80 AAJ 621 plakalı otomobili ile Ceyhan'dan Osmaniye istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden Yalçın A. yönetimindeki 32 KF 674 plakalı kamyon ile çapışarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.


Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mesut U.'nun mesai arkadaşları hastaneye akın etti.


Kaza yapan araç, polis memurları ve vatandaşlar tarafından çekilerek yol trafiğe açıldı. Üzerinde üniforması bulunan Çevik Kuvvet Polisi Mesut U.'nun görevden yeni çıktığı ve evine dönmek üzere seyir halindeyken kaza yaptığı öğrenildi. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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