Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı - Son Dakika
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Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı

6 saat önce

İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı, System.String[]

İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.


Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Medipol Başakşehir'un 1-0 galip ayrıldığı maçta duygusal bir an da yaşandı. Polis memuru Emre Bedir, doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a maçı anlattı. Aydın polis memurunun anlatımı sırasında heyecanlanıp ayağa kalkarken, o anın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Görüntüler binlerce kez izlenirken, sosyal medya kullanıcıları polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti. - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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