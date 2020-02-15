Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı - Son Dakika

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Polis memuru görme engelli taraftara maçı böyle anlattı
6 saat önce
İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Medipol Başakşehir'un 1-0 galip ayrıldığı maçta duygusal bir an da yaşandı. Polis memuru Emre Bedir, doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a maçı anlattı. Aydın polis memurunun anlatımı sırasında heyecanlanıp ayağa kalkarken, o anın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Görüntüler binlerce kez izlenirken, sosyal medya kullanıcıları polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti. - İSTANBUL
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