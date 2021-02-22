Son dakika haberi: Kadın polis memuru gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kadın polis memuru gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru uzun süredir mücadele etiği hatalığa yenik düştü. Samsun'un Bafra ilçesinde getirilen polis memuru Esin Çelikgözyaşları içerisinde defnedildi.

Uzun süredir meme kanseri ile mücadele eden Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 1 çocuk annesi Esin Çelik dün Bursa'daki evinde hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Baba ocağı Samsun'un Bafra İlçesi Evrenuşağı mahallesi Çınarlık Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Çınarlık Camisinde Esin Çelik'in Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yakup Çelik uzun süre eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Anne Türkan Karagöz ise, "20 yıl öce babayı yolladık. Kızım bana anne babamın yanında yer var mı dedi. Dedim benim yerime göz mü diktin. Böyle şakalaştık. Orası benim yerim önce ben gidecem dedim. Olmadı olmadı. Önce ben gidemedim rabbi öyle istedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, Dayısı Çorum Emniyet müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memurlar ve yakınları katıldı.