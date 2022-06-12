Zonguldak İli Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki Polis Memuru Cevdet Gümüş'e bir süre önce kanser teşhisi konuldu. Polis Memuru Gümüş tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi 'nde vefat etti. Cenazesi ilk olarak görev yeri Devrek'e getirilen Polis Memuru Gümüş için Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Kaynak: İHA

Bartın, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polis Memuru Gümüş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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