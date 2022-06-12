Polis Memuru Gümüş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Polis Memuru Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2022 18:01
Polis Memuru Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Polis Memuru Cevdet Gümüş Bartın'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildiZonguldak İli Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki Polis Memuru Cevdet Gümüş'e bir süre önce kanser teşhisi konuldu.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Polis Memuru Cevdet Gümüş Bartın'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi

Zonguldak İli Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki Polis Memuru Cevdet Gümüş'e bir süre önce kanser teşhisi konuldu. Polis Memuru Gümüş tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Cenazesi ilk olarak görev yeri Devrek'e getirilen Polis Memuru Gümüş için Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Bartın'a gönderildi.

Gümüş için memleketi Bartın'ın Yeğenli köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan Gümüş'ün ailesine başsağlığı diledi.

Yeğenli köyündeki cenaze törenine Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın İl Jandarma Komutanı Alb. Ersin Arslan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gümüş'ün mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gümüş'ün cenazesi Yeğenli köyündeki aile kabristanına defnedildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bartın, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis Memuru Gümüş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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