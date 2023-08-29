Polisimizi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polisimizi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 29.08.2023 08:19

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ihbarına giden polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Kağıthane'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaşarak, "39 kişi gözaltında" dedi. Bu şüphelilerden 37'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1'İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ, 3'Ü YAKALANDI

Kağıthane'de Cuma akşamı uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine, adresteki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı. Polis ve şüpheliler arasında çıkan çatışmada polise ateş açan şüphelilerden Diyar Anucur öldürülürken 3 şüpheli ise, yakalandı.

Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

97 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından, olayı gerçekleştiren şüphelilerin dahil olduğu ve kamuoyunda Anucur grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Ekipler önceden belirledikleri 97 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 39 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 585 fişek, 1 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap ve 22 tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 39 şüpheli, nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 37 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisimizi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisimizi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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