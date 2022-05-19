Polis memuru ile onu vurup intihara kalkışan sevgilisinin tedavileri sürüyor - Son Dakika
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Polis memuru ile onu vurup intihara kalkışan sevgilisinin tedavileri sürüyor

19.05.2022 15:49
Polis memuru ile onu vurup intihara kalkışan sevgilisinin tedavileri sürüyor

MERSİN'de tabancayla intihara kalkışan Ebru K. ile öncesinde çıkan tartışmada vurduğu erkek arkadaşı trafik polisi Fırat G.'nin tedavileri sürüyor.

MERSİN'de tabancayla intihara kalkışan Ebru K. ile öncesinde çıkan tartışmada vurduğu erkek arkadaşı trafik polisi Fırat G.'nin tedavileri sürüyor. Fırat G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, Ebru K.'nin ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, 18 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'taki sitenin 10'uncu katında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada polis memurunun silahını alan Ebru K., rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polisin elini parçalayıp kafasına isabet etti. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendini başından vurup intihara teşebbüs etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her 2 yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru K. buradan Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Ebru K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

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