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Polis memuru ile parkomat görevlisinin kavgası kamerada

33 dakika önce

Polis memuru ile parkomat görevlisinin kavgası kameradaKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis memuru ile parkomat görevlisinin kavgası kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sivil ekip aracıyla seyir halinde olan polis memuru Hacı Ç. ve polis memuru İbrahim B. Yeni Hükümet Bulvarı üzerindeyken, Parkomat görevlisi Muhammed Y. ile aralarında tartışma çıktı.
İddiaya göre Parkomat görevlisi yolun karşısına geçerken, seyir halinde olan sivil polis aracına yönelik, "Yayalara neden yol vermiyorsun lan, size kuralları öğreteceğim" şeklinde ifadelerde bulundu. Polis memuru Hacı Ç. ise yavaşlayarak yol verdiğini belirterek, parkomatçıya yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Parkomat şefi olduğu öğrenilen Ahmet B. tartışmaya dahil olurken, parkomat görevlilerinin polis memuru Hacı Ç.'yi darp ettiği iddia edildi.
Olaya karışan parkomatçı Muhammed Y.'nin hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 22 suç kaydının olduğu ve şu anda gözaltında olduğu öğrenildi. Kavga sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis memuru ile parkomat görevlisinin kavgası kamerada
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:11 Kaynak: İHA
kavga, Polis, 3. Sayfa
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