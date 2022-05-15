Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü - Son Dakika
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Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü

15.05.2022 15:31
Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Ergün Sert (34), yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Ergün Sert (34), yaşamını yitirdi. Sert'in yıllık izin için gittiği memleketi Adana'dan dönüşte kaza yaptığı belirtildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllık izin için geldiği memleketi Adana'dan Mersin'e dönen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinde görevli polis memuru Ergün Sert'in kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sert'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EMNİYET ÖNÜNDE TÖREN

Ergün Sert'in cenazesi, otopsi sonrası tören için İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, müftü Şaban Kondi, meslektaşları ve ailesi ile yakınları katıldı. Törende, Sert'in eşi Gamze, annesi Nazlı ve kız kardeşi Ebru Sert'i, meslektaşları teselli etti. Müftü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namaz sonrası polis memuru Ergün Sert'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.


Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü
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Kaynak: DHA

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