Polis Memuru Kalbine Yenildi
1 saat önce
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ali İşkal, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü
'nde görev yapan polis memuru Ali İşkal, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Yıldırım
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ali İşkal (45), merkez Yıldırım Değirmelikızık Mahallesi'ndeki ikametinde sabah fenalaşınca 112 ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, İşkal'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ali İşkal kurtarılamadı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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