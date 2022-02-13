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Polis memuru, karısına ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ifade edildi - Son Dakika

Polis memuru, karısına ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ifade edildi

13.02.2022 12:51

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru Bilal Ağır, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır ve sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiye kurşun yağdırdı. Yaşamını yitiren kadının Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.

Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, görevli polis memuru Bilal A., boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.'yı kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı

YAŞAMINI YİTİREN KADIN ORTAOKULDA MÜDÜRMÜŞ

Polis memuru Bilal Ağır tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Ağır'ın Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.

Polis memuru, karısı ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ortaya çıktı
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Polis Memuru, Osmangazi, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memuru, karısına ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ifade edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memuru, karısına ve dostu olduğu kişiye kurşun yağdırmıştı! Ölen kadının okul müdürü olduğu ifade edildi - Son Dakika
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