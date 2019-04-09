Son Dakika Haberleri: Polis Memuru, Kendisini Bıçaklayan Şüpheliyi Vurdu

Polis Memuru, Kendisini Bıçaklayan Şüpheliyi Vurdu

55 dakika önce

Küçükçekmece'de bıçakla yaraladığı polis memuru tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Polis Memuru, Kendisini Bıçaklayan Şüpheliyi Vurdu, System.String[]
Küçükçekmece'de bıçakla yaraladığı polis memuru tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ç.A. izinli gününde engelli çocuğunu rehabilitasyon merkezine götürmek için eşiyle evden çıktı.

Randevularına erken gelen aile, vakit geçirmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seyir Parkı'nda bir süre oturdu.

Bu sırada Ç.A, yanlarına gelip kendilerini rahatsız ettiği ileri sürülen F.D. (28) ile tartıştı. Kavga sırasında yanındaki bıçağı çıkaran F.D, polis memurunu bacağından ve başından yaraladı, Ç.A. da F.D'ye silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan F.D'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ç.A'yı da özel bir hastaneye kaldırdı.

F.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden F.D'nin madde bağımlısı olduğu ve emniyette 28 ayrı suçtan kaydının bulunduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:02 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Küçükçekmece, Güncel
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