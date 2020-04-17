Polis memuru Kılınç koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memuru Kılınç koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu - Son Dakika

Polis memuru Kılınç koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu

7 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis memuru olan evli ve 2 babası Ünal Kılınç (38), koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 6 gün tedavi görüp hastalığı yendi.

Polis memuru Kılınç koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis memuru olan evli ve 2 babası Ünal Kılınç (38), koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 6 gün tedavi görüp hastalığı yendi. İmmün plazma bağışında bulunan Kılınç, şüphe üzerine test yaptırdığını ifade ederek, '6 günlük tedavimin ardından sağlığıma kavuşunca plazma bağışında bulunmak istedim' dedi. Plazmanın alındığı Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen ise bağışlanan plazmanın 2 koronavirüs hastasının tedavisinde kullanılacağını söyledi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Ünal Kılınç, 2 hafta önce şüphe üzerine eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek covid-19 testi yaptırdı. Eşi ve 2 çocuğunun testleri negatif çıkarken, Ünal Kılınç'ın koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Eşi ve 2 çocuğu evlerinde karantinaya alınırken, polis memuru Kılınç hastanede tedavi altına alındı. Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde 6 gün tedavi gören Kılınç, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Evinde 14 günlük karantinasını tamamlayan ve testleri negatif çıkan Kılınç, Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

'HERHANGİ BİR ŞİKAYETİM VE BELİRTİM OLMADI?

Eskişehir Kan Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Kılınç, süreç boyunca ateş ve öksürük gibi koronavirüs belirtilerini yaşamadığını söyledi. Sadece şüphe üzerine yaptırdıkları test sonucu koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini ifade eden Kılınç, 'Yaklaşık 20 gün önce şüphe üzerine hastaneye gittim ve test yaptırdım. Covid-19 testim benim pozitif, eşim ve 2 çocuğumun negatif çıktı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde 6 gün tedavi gördüm. Herhangi bir belirti ve şikayetim yoktu. Tedavimin ardından 2 defa covid-19 testi yapıldı ve negatif çıktı. Bende plazma bağışında bulunarak diğer hastalara şifa olacağını düşündüm. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerinde plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zor durumda ve ağır geçiren hastalar bu sayede daha kolay tedavi olabilir' dedi.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet personelinin de koronavirüs sürecinde oldukça yorulduğunu anlatan Ünal Kılınç, 'Emniyet teşkilatı her zaman devletimizin zor zamanlarında yanındaydı, bende bunun gereği olarak bağışta bulundum. Görevimi yerine getirmek için geldim. 38 yaşındayım, herhangi bir ateş, öksürük gibi şikayetim olmadı. Şüphe üzerine gidip test yaptırmıştım. Eşim ve 2 çocuğumda test negatif çıktı. Daha sonra 14 günlük karantinalarının ardından yapılan testlerde negatif çıktı. Ülkemiz için zor bir süreç, emniyet ve sağlık çalışanları çok yoruldular. Umarım en kısa sürede tedavisi bulunursa daha kısa sürede atlatırız' diye konuştu.

'PLAZMA 2 HASTANIN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK?

Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen, polis memuru Kılınç'tan alınan plazmanın 2 hastanın koronavirüs tedavisinde kullanılacağını ve Eskişehir'de ilk kez plazma bağışı yapıldığını söyledi. Dr. Ergen, 'Plazma bağışçısı olabilmek için öncelik covid-19 tanısı almak şart. Buna ek olarak farklı zamanlarda yapılan testlerde negatif olduğunu görmemiz gerekiyor. Taburcu olan, kendisini iyi hisseden ve tedavinden sonraki 14 günde karantinada geçirenlerden bağış alınıyor. Polis memuru Ünal Kılınç'tan 500 ml kadar plazma alacağız. Bunu ikiye bölerek 2 hasta da kullanılmak üzere hastanelerimize vereceği' dedi.

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy da immün plazma bağışının, diğer hastaların tedavisinde çok önemli olduğunu belirterek, 'Buradaki plazmalar Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'da ki hastalara ulaştırıyor. Şartları taşıyan herkesin bağışta bulunmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:55 Kaynak: DHA

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