Polis memuru koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 6 günde koronavirüsü yenen polis memuru Ünal Kılınç (38), immün plazma bağışında bulundu.

Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen, bağışlanan plazmanın 2 koronavirüs hastasının tedavisinde kullanılacağını söyledi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli polis memuru Ünal Kılınç, 2 hafta önce, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek Covid-19 testi yaptırdı. Eşi ile çocuklarının testleri negatif çıkarken, Ünal Kılınç'ın koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

Eşi ve 2 çocuğu evlerinde karantinaya alınırken, polis memuru Kılınç hastaneye yatırıldı. Pandemi servisinde 6 gün süren tedaviyle koronavirüsü yenen Ünal Kılınç, taburcu edildi. Evindeki 14 günlük karantina süresini de tamamlayan ve Covid-19 testi negatife dönen Kılınç, Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde, immün plazma bağışında bulundu.

'HERHANGİ BİR ŞİKAYETİM VE BELİRTİM OLMADI'

Kılınç, ateş ve öksürük gibi belirtiler yaşamadığını, şüphe üzerine test yaptırdıklarını anlatarak, "Yaklaşık 20 gün önce şüphe üzerine hastaneye gittim ve test yaptırdım. Covid-19 testi benim pozitif, eşim ve 2 çocuğumun negatif çıktı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde 6 gün tedavi gördüm. Herhangi bir belirti ve şikayetim yoktu. Tedavimin ardından 2 defa Covid-19 testi yapıldı, bunlar negatif çıktı.

Ben de plazma bağışında bulunarak, diğer hastalara şifa olacağını düşündüm. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerin plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zor durumda ve ağır geçiren hastalar bu sayede daha kolay tedavi olabilir" dedi.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet personelinin de koronavirüs sürecinde oldukça yorulduğunu ifade eden Ünal Kılınç, "Emniyet teşkilatı her zaman devletimizin zor zamanlarında yanında, ben de bunun gereği olarak bağışta bulundum. Görevimi yerine getirmek için geldim. Ülkemiz için zor bir süreç, emniyet ve sağlık çalışanları çok yoruldular. Umarım en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

'PLAZMA 2 HASTANIN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK'

Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen de Kılınç'tan alınan immün plazmanın 2 hastanın tedavisinde kullanılacağını bildirdi.

Eskişehir'de ilk kez plazma bağışı yapıldığını söyleyen Dr. Ergen, "Plazma bağışçısı olabilmek için öncelik Covid-19 tanısı almak şart. Buna ek olarak farklı zamanlarda yapılan testlerde negatif olduğunu görmemiz gerekiyor. Taburcu olan, kendisini iyi hisseden ve tedaviden sonraki 14 günü karantinada geçirenlerden bağış alınıyor. Polis memuru Ünal Kılınç'tan alınan plazmayı ikiye bölerek, 2 hastada kullanılmak üzere hastanelerimize vereceğiz" dedi.

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise immün plazma bağışının, diğer hastaların tedavisinde çok önemli olduğunu belirterek, "Buradaki plazmalar Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastalara ulaştırıyor. Şartları taşıyan herkesi bağışta bulunmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.