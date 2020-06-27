Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika

Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi
VAN'da Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek için gelen Abdullah Milas, yanlışlıkla ikinci oturumun giriş belgelerini getirince içeriye alınmadı.
VAN'da Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek için gelen Abdullah Milas, yanlışlıkla ikinci oturumun giriş belgelerini getirince içeriye alınmadı. Çevredekilerden yardım isteyen Milas, çarşı merkezine gidip giriş belgesinin çıktısını almak istedi. Fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle açık bir yer bulamayınca okuluna tekrar döndü. Bu sırada durumdan haberdar olan okulda görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, sınava 10 dakika kala Milas'ı kendi özel aracına alarak en yakın karakolda Milas'ın giriş belgesini çıkarttı. Sınava girişlerin alınmasının sona ermesine 1 dakika kala yetişen Milas, polis memurlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:25 Kaynak: DHA
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