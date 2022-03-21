Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti

21.03.2022 08:31
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti

KARS'ta kaza sonrası yol ortasında ambulans bekleyen Aysima Özdemir'e (5) doğru gelen aracı fark edip, küçük kızı kurtaran polis memuru Celal Aydın, taburcu olduktan sonra İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile birlikte Özdemir ailesini ziyaret etti.

KARS'ta kaza sonrası yol ortasında ambulans bekleyen Aysima Özdemir'e (5) doğru gelen aracı fark edip, küçük kızı kurtaran polis memuru Celal Aydın, taburcu olduktan sonra İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile birlikte Özdemir ailesini ziyaret etti. Aydın "Çok şükür hafif şekilde atlattık. Bu, bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardık" dedi.

Kaza, 10 Mart'ta Bayrampaşa Mahallesi, TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Yaya olarak kızı Aysima ile alışverişe giden Berna Özdemir'e, kar yağışı nedeniyle kayan otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan trafik polisi Celal Aydın, yol ortasında ambulans bekleyen Aysima'nın üzerine doğru bir otomobilin kayarak geldiğini gördü. Aydın, yoldaki Aysima'yı kenara çekti ancak kendisine otomobil çarptı. Başından yaralanan Aydın ile anne ve küçük kızı Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAZA SONRASI KANKA OLDUK'Kazanın ardından Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Celal Aydın'ı hastanede ziyaret etti. Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer'den bilgi alan Sağdıç, Aydın ve Özdemir ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Berna Özdemir ile kızı da tedavilerinin ardından taburcu oldu. Murat Gezer ile Özdemir ailesini ziyaret eden Sağdıç "Çok şükür her iki kaza da hafif atlatıldı. Polis memuru ile anne-kızın sağlık durumları iyi. Trafik kazasına polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Özellikle karlı ve buzlu yollarda sürücüler çok dikkatli olmalı. Kayan araçlar istenmeyen kazalara neden olabiliyor. Aysima ile kaza sonrası kanka olduk" diye konuştu.'BİR ANDA KIZAKLAYARAK GELDİ, DURAMADI'Polis memuru Celal Aydın da Aysima'yı önce hastanede, sonra müdürleri ile birlikte evinde ziyaret etti. Olay anını anlatan Aydın "Yolun ortasında bulunan yayaları çekmek için hamle yaptım. O araç bir anda kızaklayarak geldi, duramadı. Ben de o anda yere düştüm. Kafam aracın sol tamponun altına girdi, arkadaşlar daha sonra beni ambulansla hastaneye getirdi. Çok şükür hafif şekilde atlattık. Bu, bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardık" dedi.

Berna Özdemir ile kızı Aysima da kendilerini ziyaret eden Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile Celal Aydın'a teşekkür etti.


Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
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Polis Memuru, Celal Aydın, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti - Son Dakika


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