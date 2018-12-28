Polis Memuru Kurtardığı Köpeğe "Buz" İsmini Verip, Sahiplendi (2)

POLİS MEMURU ÖKTEN'İN HAYVAN SEVGİSİ 11 YIL ÖNCE BAŞLADIVan'da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan ve Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü,AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlığına kavuşturulan ve 'Buz' adı verilen köpeğe sahip çıkan...

POLİS MEMURU ÖKTEN'İN HAYVAN SEVGİSİ 11 YIL ÖNCE BAŞLADI



Van'da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan ve Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü,AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlığına kavuşturulan ve 'Buz' adı verilen köpeğe sahip çıkan dalgıç polis memuru Burak Ökten (35), hayvan sevgisinin, polislik mesleğine adım attığı 11 yıl önce başladığını söyledi.



Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Kampında 3 yıldır görev yapan evli ve 2 yaşında bir kızı olan Ökten, sahiplendiği bu köpek dışında, geçen yıl Edremit İlçesi'nde TOKİ civarında annelerini trafik kazasında kaybeden 2 yavru köpek ile sokakta terk edilen bir kediyi kurtararak, evinde ve iş yerinde beslediğini anlattı. Polis memuru Ökten, "Evimde bir kedim var. Çalıştığım işyerimde de 2,5 aylık yavru 2 köpek var. Bunlara gözüm gibi bakıyorum. Benim hayvanlara olan sevgim, 11 yıl önce polislik mesleğime adım atarken başladı. 3 yıldır Van'da görev yapıyorum. Son olarak Sıhke Gölü'de yiyecek ararken düşerek buzların arasında mahsur kalan ve adını 'Buz' verdiğim yavru köpeği kurtartım. Bir iş yaptık. Bari iyi olsun dedik ve bu köpeği de sahiplendik. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını rica ediyorum" dedi.





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