Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Önce Meslektaşını Sonra Kendisini Vurdu

Polis Memuru Önce Meslektaşını Sonra Kendisini Vurdu

36 dakika önce

Kayseri Havaalanı'nda görevli polis memuru, tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra kendini vurdu.

Polis Memuru Önce Meslektaşını Sonra Kendisini Vurdu, System.String[]
Kayseri Havaalanı'nda görevli polis memuru, tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra kendini vurdu. Edinilen bilgiye göre Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde görevli polisler E.B. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı A.A.'yı yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın meydana geldiği iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut - Ali Göç - Alparslan Ötüken/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Önce Meslektaşını Sonra Kendisini Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]