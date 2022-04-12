Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

12.04.2022 22:15

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru Nazım A., ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu.

ANTALYA'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru Nazım A., ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan polis memuru Nazım A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde yer alan fidanlık içinde meydana geldi. Fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.?nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan Nazım A.?nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.?nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... POLİS MEMURU OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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