Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü - Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü

6 saat önce

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde görevli polis memuru Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (17), zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü, System.String[]

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde görevli polis memuru Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (17), zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., 45 ER 081 plakalı otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya giderken yolda otostop çeken 2 kişiyi otomobile aldı. İ.A., yolda, direksiyon başında alkol almaya başladı. İ.A., Bursa'ya gitmek istediğini söyleyen gençlere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. İ.A. karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri, direksiyona geçti. Diğer arkadaşının da araca binmesiyle iki şüpheli, otomobille uzaklaştı. Araca binmeyi başaramayan İ.A., önce Ömer E.'ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.

5 GÜN BOYUNCA EKİPLERDEN KAÇTI

Geçen 5 günde şüpheliler, Bursa kent merkezinde 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve mobese kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.

2 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Ömer E. de aracını bulmak için Balıkesir'den 45 ER 856 plakalı diğer otomobiliyle Bursa'ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak durumu bildirdi ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir hakim tepeye çıkarak beklemeye başladı.

YİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. Bu sırada bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Ömer E., Mustafa Alınç'a durması için işarette bulundu. Ancak Mustafa Alınç, Ömer E.'nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran polis memuru Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer E. ve akrabaları, geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.


Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü
Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:01:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]