Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Risk Alıp, Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Polis Memuru Risk Alıp, Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

1 saat önce

ABD'de bir polis memuru, buz tutan kanala düşen köpeği canını riske atarak kurtardı.

Polis Memuru Risk Alıp, Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı, System.String[]
ABD'de bir polis memuru, buz tutan kanala düşen köpeği canını riske atarak kurtardı.

Olay, ABD'nin New York eyaletinde yer alan Monroe bölgesinde, Ogden şehrinde meydana geldi. Ogden polis biriminde görevli Travis Gray isimli polis memuru, sabah 0200 civarı, Erie Kanalı çevresinde bir köpeğin sesi duyulduğu ve tehlikede olabileceğine dair gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Gray, buz tutmuş Erie Kanalı'nda suya düşmüş ve orada mahsur kalmış olan köpeği gördü ve köpeği kurtarması için hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak, köpeğin fazla vaktinin kalmadığını ve hemen kurtarılması gerektiğini düşünen Gray, kendini riske atarak soğuk suda yaşam mücadelesi veren köpeği kurtarmayı başardı.

Olayla Ogden polis biriminin yaptığı açıklamada köpeğin iyi durumda olduğu ve sahibinin bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:10 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Risk Alıp, Buz Tutan Kanalda Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]