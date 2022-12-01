Samsun'da deniz kenarında bir polis memuru intihar etti - Son Dakika
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Samsun'da deniz kenarında bir polis memuru intihar etti

01.12.2022 23:41

Samsun'un Atakum ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen polis memuru yaşamına son verdi. Deniz kenarında tabancayla kendini vurarak intihar eden polis memurunun cansız bedenini spor yapan vatandaşlar buldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir polis memuru intihar etti. Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı deniz kenarında saat 07.30 sıralarında spor yapan vatandaşlar, kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA KENDİNİ VURDU

Ekipler, Ramazan Düz adlı polis memurunun tabancayla kendini vurmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ramazan Düz'ün Kastamonu Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görev yaptığı ve Samsun'a izne geldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düz'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da deniz kenarında bir polis memuru intihar etti - Son Dakika

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