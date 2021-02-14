Polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi Mersin'deki ailesine verildi - Son Dakika

Yabalak, 2015'te Erzurum 'daki ailesiyle Şanlıurfa 'ya giderken, Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde yolu kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehit polis memurunun, yarın mahalle mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

Haberin ardından Yabalak'ın akrabaları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Ziyarette, polis, jandarma ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz , Yabalak'ın Tekeli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Kadir ile annesi Ünzile Yabalak'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak'ın, Mersin 'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan 13 şehidimiz için videolu başsağlığı mesajı: İçimiz yanıyor

Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı

Ankara dahil 5 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün