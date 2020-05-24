Polis memuru şehit polis için Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

Karabük'te, Ramazan Bayramı'nın 1. günü nedeniyle şehitliğe gelen şehit polis memuru Ercan Hırçın'ın annesi oğlunun mezarında gözyaşı dökerken, polis memuru da Kur'an-ı Kerim okudu.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, bayramın ilk günü şehitlerin birinci derece yakınlarına mezarlık ziyareti için özel izin verildi. Bu nedenle şehit aileleri Karabük Mezarlığında bulunan şehitliğe geldi.



2015 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ercan Hırçın'ın annesi Reyhan Hırçın polislerle birlikte şehitliğe geldi.



Oğlunun mezarına karanfil bırakan anne Hırçın, uzun süre gözyaşı döktü.



Şehit polis memuru Hırçın için Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, ardından dua edildi. - KARABÜK