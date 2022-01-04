Üye Girişi
Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ - Son Dakika

Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ

04.01.2022 10:45
Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ

Bir son dakika haberine göre ADANA'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memuru Y.Ş.?yi (53) göğsünden bıçaklayan Bülent Başözdemir (33) tutuklandı.

ADANA'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memuru Y.Ş.?yi (53) göğsünden bıçaklayan Bülent Başözdemir (33) tutuklandı. Başözdemir'in sevgilisi Nazan B.?yi (53) dövdüğü, polis memuru Y.Ş.?yi de kadını kurtarmak için müdahale edince bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, 1 Ocak günü saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli ekip, sokakta kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polislerden Y.Ş. göğsünden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, hafif yaralanan Y.Ş., meslektaşları tarafından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.Ş., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında alkollü olan şüphelinin Bülent Başözdemir olduğunu belirledi.Başözdemir'in sevgilisi Nazan B.?yi dövdüğü, polis memuru Y.Ş.'yi kadını kurtarmak için müdahale ettiği sırada bıçaklandığı belirtildi. Nazan B.?nin ifadesinden de yola çıkılarak gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen Başözdemir, saklandığı evde yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bülent Başözdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ
Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ
Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ
Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ
Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ

YORUMLAR
500

Polis Memuru, Seyhan, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ - Son Dakika


Son Dakika! İçişleri'nden, İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? iddiasına cevap Son Dakika! İçişleri'nden, İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? iddiasına cevap         
11:24
Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu         
11:18
Vicdansızlığın su kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Vicdansızlığın su kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
11:13
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü
11:13 Vicdansızlığın su kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
11:06 Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
10:37 ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... POLİS MEMURU, SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANMIŞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement