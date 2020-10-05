Polis memuru, sıcak havada sokak köpeğine su içirdi - Son Dakika

ANTALYA'da bir polis memuru, sıcaktan hava nedeniyle bir köpeğe elleriyle su içirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 34, nem oranı ise yüzde 55 olarak ölçüldü. Sıcak hava vatandaşların yanı sıra, hayvanların da yaşamını zorlaştırdı. Antalya'da görevli bir polis memuru, sıcak nedeniyle bir köpeğe, pet bardağa doldurduğu suyu elleriyle içirdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde çekilen ve polis memurunun sokak köpeğine bardakla su içirdiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, büyük beğeni topladı.