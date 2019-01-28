Polis Memuru Silahını Temizlerken Arkadaşını Vurdu
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde bir polis memuru, temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu meslektaşının ölümüne neden oldu.
İzmir
'in Buca
ilçesinde bir polis memuru, temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu meslektaşının ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru H.S. (46), eline aldığı silahını temizlemeye başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan meslektaşı Cavit Uçar'a (41) isabet etti.
Uçar, 112 Acil Servis
ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
da hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi aldı.
Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen H.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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