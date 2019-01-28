Polis Memuru Silahını Temizlerken Arkadaşını Vurdu
1 saat önce
İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre polis memuru silahını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu.
İZMİR'in Buca
ilçesinde, iddiaya göre polis memuru silahını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'a (41) isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polis memuru Uçar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan polis memuru için telsizden kan anonsu yapıldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi aldı. Uçar, doktorların müdahalelerine drağmen kurtarılamadı. Uçar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Bu arada arkadaşını kazayla vurduğu iddia edilen H.S. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:41 Kaynak: DHA
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