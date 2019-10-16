Son Dakika Haberleri: Polis memuru silahını temizlerken kazara kendisini ve bekçiyi vurdu
Son Dakika Güncel Polis memuru silahını temizlerken kazara kendisini ve bekçiyi vurdu

Polis memuru silahını temizlerken kazara kendisini ve bekçiyi vurdu

1 saat önce

Denizli'nin Honaz Kaymakamlığında görevli polis memurunun temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu, kendisi ve odada bulunan bekçi yaralandı.

Polis memuru silahını temizlerken kazara kendisini ve bekçiyi vurdu, System.String[]

Denizli'nin Honaz Kaymakamlığında görevli polis memurunun temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu, kendisi ve odada bulunan bekçi yaralandı.

Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.K (44), kaymakamlık binasındaki nöbeti sırasında eline aldığı silahını temizlemeye başladı.

Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, kendisine ve yanında bulunan bekçi Halil Erkan'a (27) isabet etti.


Olay yerine çağrılan112 Acil Servis ekiplerince polis memuru A.K Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, bekçi Erkan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ekipler, kaymakamlık binasında inceleme başlattı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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