Son Dakika Haberleri: Polis memuru, sınava katılacak adaylar için aracını verdi
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Polis memuru, sınava katılacak adaylar için aracını verdi

2 saat önce

DİYARBAKIR'da 2 yakınının, bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) götüren Mehmet Dağcı'nın otomobilinin, yapılan polis kontrolünde trafik sigortası olmadığı belirlendi.

Polis memuru, sınava katılacak adaylar için aracını verdi, System.String[]
DİYARBAKIR'da 2 yakınının, bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) götüren Mehmet Dağcı'nın otomobilinin, yapılan polis kontrolünde trafik sigortası olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis memuru Ayhan Işık, adayları sınava yetiştirmesi için özel aracını Dağcı'ya tahsis etti.
Mehmet Dağcı, 21 GD 615 plakalı otomobiliyle kırsal mahallede oturan 2 yakınını, YKS'ya girecekleri kent merkezine götürmek için yola çıktı.  Yenişehir ilçesinde Elazığ karayolu üzerindeki kontrol noktasında polis ekipleri, Dağcı'nın otomobilini durdurdu. Yapılan incelemede, aracın sigortasının olmadığı belirlendi. Polis, aracın trafiğe çıkmasının yasak olduğu Dağcı'ya bildirildi. Dağcı, aracında bulunan 2 kişiyi sınava yetiştirmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine kontrol noktasında görevli polis memuru Ayhan Işık, özel aracını Dağcı'ya vererek, sınava girecekleri okula yetiştirmesini istedi. 
Polis memuru Işık'ın aracını alan Dağcı, 2 yakınını sınava yetiştirdi. Işık'ın yaptığı örnek davranıştan dolayı teşekkürlerini ileten Mehmet Dağcı, aracını, sigortasını yaptırıp, 180 lira ceza ödeyerek teslim aldı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:53 Kaynak: DHA
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