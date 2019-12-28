Polis memuru son görev yerinden son solculuğuna uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memuru son görev yerinden son solculuğuna uğurladı - Son Dakika

Polis memuru son görev yerinden son solculuğuna uğurladı

6 saat önce

Bodrum'da yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası polis memuru Eyüp Duyduk, son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru son görev yerinden son solculuğuna uğurladı, System.String[]

Bodrum'da yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası polis memuru Eyüp Duyduk, son yolculuğuna uğurlandı.


Geçen Ağustos ayında Bodrum'da görev yapmaya başlayan 48 yaşındaki polis memuru Eyüp Duyduk, daha sonra yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı. Bir süre önce emekli olan polis, Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Eyüp Duyduk için bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törene eşi Şaduman Duyduk, kızı Aybala Duyduk, oğlu Mehmet Duyduk ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, çok sayıda polis ve jandarma personeli katıldı.


Törende polis memuru Eyüp Duyduk ve tüm aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Duyduk'un özgeçmişi okundu, din görevlisi Ahmet Erdemir Kuran-ı Kerim okudu, dualar edildi. Törende ailesinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Oğlu Mehmet Duyduk, babasının tabutuna sarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Duyduk için Bitez Gülsevim-Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi, ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eyüp Duyduk, 1971 yılında Kırıkkale ilinde doğdu. 1994 yılında Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1994-1998 yılları arasında Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışıp, daha sonra sırası ile Malatya, İzmir, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 2019 Ağustos ayında atama ile göreve başladı. - MUĞLA

Bodrum, Polis, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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