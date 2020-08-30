Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Hıdır yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede aniden fenalaşan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Hıdır yaşam savaşını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede aniden fenalaşarak hayatını kaybeden polis memur için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, polis memuru Osman Hıdır'ın mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende Polis Memuru Osman Hıdır'ın aile ve birlikte görev yaptığı arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende yapılan dua ve alınan helalliğin ardından memleketi Polis Memuru Osman Hıdır'ın cenazesi Giresun'un Görele ilçesi Esenli köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - ZONGULDAK