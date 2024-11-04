İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu - Son Dakika
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Güvenlik

İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu

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Köprü geçiş ücretini ödememek için plakasını karalayarak gizleyen sürücü, polis memurunun dikkati sayesinde yakalandı. O anları kaydeden başka bir sürücünün ''Polis memuruna helal olsun'' demesi dikkatlerden kaçmadı.

04.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:28
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Trafikte kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başkahramanı köprü geçiş ücretini ödemek istemeyen bir sürücü... Ancak başvurduğu yöntem dikkatli polis memurunun gözünden kaçmadı.

Plakadaki rakamların karalandığını gören polis memuru, aracı durdurarak işlem yaptı. O anları kayda alan başka bir sürücü ise dikkatinden dolayı polis memurunu tebrik ederek "Helal olsun" dedi.

İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu

Güvenlik, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Harçlık Çıktı 5 20 Yanıtla
  • Behzat null:
    Ödeyenler aptal bir sen akıllısın. 21 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    para babalarının ihale yolsuzlukları az bir bölgede açılan mermer ocaklarının tüm dağa yayılması. doktorun göz göre göre çocuk öldürmesi. neler gördü bu memleket. plakayı gizleyen vatandaş sen bari yapma 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    hakan Alkan kim olacak 0 0 Yanıtla
  • Bülent Ağca:
    konuşan shift delete net sunucusu degilmi ya 0 0 Yanıtla
  • kemal yalçın:
    kayda alan sürücü değil, yan tarafta oturan HAKKI ALKAN dır. haber yapıcaz diye emek hırsızlığı yapmayın !! 0 0 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    o plaka anlaşılmayacak gibi değil resmen ben burdayım diyor 0 0 Yanıtla
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