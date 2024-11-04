İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu

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Trafikte kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başkahramanı köprü geçiş ücretini ödemek istemeyen bir sürücü... Ancak başvurduğu yöntem dikkatli polis memurunun gözünden kaçmadı.

Plakadaki rakamların karalandığını gören polis memuru, aracı durdurarak işlem yaptı. O anları kayda alan başka bir sürücü ise dikkatinden dolayı polis memurunu tebrik ederek "Helal olsun" dedi.