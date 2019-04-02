Son Dakika Haberleri: Polis Memuru, Tabancasıyla İntihar Etti

Polis Memuru, Tabancasıyla İntihar Etti

48 dakika önce

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevli polis memuru Bünyamin S.(53) tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.

Polis Memuru, Tabancasıyla İntihar Etti, System.String[]
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevli polis memuru Bünyamin S.(53) tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi. 

Olay, ilçe merkezindeki Yıldırım Mahallesi'nde öğle sıralarında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Bünyamin S., henüz bilinmeyen nedenle evinde tabancası ile kalbine ateş etti. Durumu fark eden ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bünyamin S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:43 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
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