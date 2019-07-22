Polis memuru, tabancasıyla intihar etti
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ARDAHAN İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdulkerim Ö.(26), tabancasıyla yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:25 Kaynak: DHA
ARDAHAN İl Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli polis memuru Abdulkerim Ö.(26), tabancasıyla yaşamına son verdi.
Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Nişanlı olduğu öğrenilen Abdulkerim Ö., iddiaya göre, yaşadığı ailevi sorunları nedeniyle tabancasını başına dayayıp tetiği çekti. Bugün sabah mesaiye gelmeyen Abdulkemir Ö.'yü merak edip evine giden meslektaşları arkadaşlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abdulkerim Ö.'nün cansız bedeni Ardahan Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı. Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde yaşayan Neriman-Murat B. çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenilen Abdukerim Ö.'nün bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtildi. Polis memuru, yarın Aşkale ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak
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