Polis memuru, tabancasıyla intihar etti - Son Dakika

Polis memuru, tabancasıyla intihar etti

ANTALYA'da, polis memuru Adem E. (41), Döşemealtı Emniyet Müdürlüğü'nde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

ANTALYA'da, polis memuru Adem E. (41), Döşemealtı Emniyet Müdürlüğü'nde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katında meydana geldi. 12 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Adem E., emniyet binasının bodrum katına indi. Adem E., burada tabancasıyla başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Meslektaşları tarafından bulunan Adem E.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adem E.'nin Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.



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