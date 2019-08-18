Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu
1 saat önce
Giresun'un Espiye ilçesinde bir polis memuru tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:18 Kaynak: AA
'un Espiye
ilçesinde bir polis memuru tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Samsun
Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, üzerinde bulunan tabancayla B.A'ya ateş etti. Her iki bacağından da yaralanan B.A, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bu arada, olayın ardından kaçan polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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