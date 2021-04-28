Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
28.04.2021 06:48
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüAĞRI Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
AĞRI Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay bugün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesindeki pansiyonda meydana geldi. Kadın polis memuru E.Ç. ile M.D. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. M.D.'nin, silahla ateş açtığı kadın meslektaşı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaşamını yitiren E.Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, Gözaltına alınan M.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
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