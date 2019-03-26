Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Tartıştığı Meslektaşını Vurdu

Polis Memuru Tartıştığı Meslektaşını Vurdu

1 saat önce

- Polis memuru tartıştığı meslektaşını vurduKAYSERİ - Kayseri Havaalanında görevli polis memuru, tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra kendini vurdu.

Polis Memuru Tartıştığı Meslektaşını Vurdu, System.String[]
- Polis memuru tartıştığı meslektaşını vurdu

KAYSERİ - Kayseri Havaalanında görevli polis memuru, tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra kendini vurdu.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde görevli polisler Eyüp B. ile Ali A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Eyüp A. tabanca ile meslektaşı Ali A.'yı yaraladı. Eyüp A. aynı silahla kendini vurdu.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı polisleri ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın meydana geldiği iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Memuru Tartıştığı Meslektaşını Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]