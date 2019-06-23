Polis memuru tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti
1 saat önce
Bitlis'te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
'te çay bahçesinde karnından vurularak ağır yaralanan Zonguldaklı polis memuru Uğur Demirci
, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olay, 14 Haziran'da Bitlis'in Hizan
ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre ilçede görev yapan 32 yaşındaki Zonguldak'ın Kilimli
ilçesine bağlı Çatalağzı
beldesi Cumayanı Mahallesi'nden olan polis memuru Uğur Demirci çay bahçesinde karnından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, acil olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile Van
'a sevk edilmişti.
Polis memuru Uğur Demirci, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Uğur Demirci'nin cenazesi 24 Haziran Pazartesi günü memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek. - ZONGULDAK
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