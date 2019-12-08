Son Dakika Haberleri: Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdi - Son Dakika

Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdi

6 saat önce

ADANA'da, evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Alper Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdi, System.String[]

ADANA'da, evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Alper Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alper Doğan, evde tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada tabanca, iddiaya göre kazara ateş aldı, Doğan göğsünden yaralandı. Ailesinin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polis memuru Alper Doğan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Alper Doğan'ın cenazesi, saat 11.00'de yakınları ve meslektaşları tarafından teslim alındı. Doğan'ın acılı ailesini, polis müdürleri teselli etti. Doğan, Sarıçam ilçesindeki Çaylı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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