Polis Memuru, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpan polis memuru Muammer Aktı (30), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpan polis memuru Muammer Aktı (30), hayatını kaybetti.



Kaza, Kaynaklar Mahallesi, sebze- meyve hali yakınlarında meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muammer Aktı yönetimindeki motosiklet, kavşakta, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada Aktı, yaşamını yitirdi.



Muammer Aktı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aktı'nın cenazesi, havalimanında silah arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı uğurlama töreninden sonra memleketi Ordu'ya gönderildi.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak

Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti