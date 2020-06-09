Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, motosikletiyle görevli olduğu Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden polis memuru Aydın Yılmaz'ın (35) kullandığı 06 BN 1836 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, Muhammed Mustafa G. yönetimindeki 46 FM 948 otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi, hastane morgundaki işlemlerinin ardından ailesi, yakınları, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerce cenaze aracına konuldu.

Polis memurunun cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.