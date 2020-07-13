Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Törene, polisin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol , Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık katıldı.

Yiğit'in cenazesi, mesai arkadaşlarından helallik alınması ve dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale 'ye gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Yiğit'in naaşı, cenaze aracıyla Müdürlük bahçesine getirildi.

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