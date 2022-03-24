Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

24.03.2022 19:11
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

MANİSA'da, 2018 yılında görev sırasında kalp krizinden yaşamını yitiren ve 1 yıl sonra şehit sayılan polis memuru Turan Sütçü'nün (43) cenazesi, valiliğin kararıyla bulunduğu Yeni Mezarlık'taki mezarından çıkarılıp, törenle şehitliğe defnedildi.

MANİSA'da, 2018 yılında görev sırasında kalp krizinden yaşamını yitiren ve 1 yıl sonra şehit sayılan polis memuru Turan Sütçü'nün (43) cenazesi, valiliğin kararıyla bulunduğu Yeni Mezarlık'taki mezarından çıkarılıp, törenle şehitliğe defnedildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Turan Sütçü, 14 Haziran 2018 tarihinde, görevdeyken kalp krizinden hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babasının Sütçü, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Sütçü, ölümünden 1 yıl sonra şehit sayıldı. Manisa Valiliği, 11 Ocak 2022 tarihinde, Sütçü'nün cenazesinin şehitliğe taşınmasına karar verdi. Karar üzerine Sütçü'nün cenazesi, bugün bulunduğu Yeni Mezarlık'taki mezarından çıkarılıp, törenle 100 metre ilerideki şehitliğe defnedildi. Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve mesai arkadaşları, eşi, annesi, çocukları ile yakınları katıldı. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'nın, defnin ardından tabuttaki Türk bayrağını şehit polisin eşi İlknur Sütçü'ye takdim etmesiyle tören sona erdi.


Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi
YORUMLAR
500
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi Son dakika... Başkan Hızlı'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret Son dakika... Başkan Hızlı'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Polis Memuru, Manisa, Şehit, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:18:59. #1.12#
SON DAKİKA: Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement