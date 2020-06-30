Polis memuru vatandaşları tek tek çevirip yaya yolunu gösterdi - Son Dakika

Polis memuru vatandaşları tek tek çevirip yaya yolunu gösterdi

KARABÜK - Karabük'te, polis memuru yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşları tek tek yanına çağırıp 'Can güvenliği için yaya geçidi' uyarısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güven Kavşağı'nda yaya geçidini kullanmayanlara yönelik uygulama yaptı. Kentin en işlek caddelerinin bağlandığı kavşaktaki yaya geçitlerini kullanmayıp yoldan karşıya geçen vatandaşlar polis ekipleri tarafından tek tek uyarıldı.

Kiminin telefonla konuştuğu için, kiminin de dalgınlıkla kural ihlali yaptığı kavşakta, polis memuru vatandaşları yanına çağırarak 'Can güvenliğiniz için' diyerek yaya geçidini kullanmalarını konusunda sürekli uyardı. Polisin kendilerini durdurmasına şaşıran bazı vatandaşların özür dilediği görüldü.

Öte yandan Karabük Belediyesi de kent merkezinde vatandaşların yaya geçitlerini kullanmaları için üzerinde "Lütfen Yaya Geçitlerini Kullanalım" yazısının yer aldığı korkuluklar yerleştirdi.