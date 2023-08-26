Polis memuru ve ailesinin içerisinde bulunduğu araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman Kahta Karayolunda polis memuru ve ailesinin bulunduğu hafifi ticari araç tarlaya uçtu. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar Merkezinin yakınlarında meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olduğu öğrenilen Hasan Çetiner'in yönetimindeki 06 AG 0733 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelirken sabah saat 07.00 civarında kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, hafif ticari araç yaklaşık 30 metrelik şarampolden tarlaya uçtu.

Kazada, polis memuru Hasan Çetiner, Eli Sena Çetiner, Salih Mert Çetiner, Zülal Çetiner, Ali Kemal Çetiner yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Elif Sena Çetiner yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Salih Mert Çetiner'in de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.