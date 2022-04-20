Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu - Son Dakika
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Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu

20.04.2022 12:40
Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu

Denizli'de göreve gitmeyen çevik kuvvet polisi, arkadaşları tarafından yalnız başına yaşadığı apart odasında ölü olarak bulundu.

Denizli'de göreve gitmeyen çevik kuvvet polisi, arkadaşları tarafından yalnız başına yaşadığı apart odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Oğuz Duran (26), dün Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanan maçtaki görev yerine gelmeyince, meslektaşları şüphelenerek defalarca arayıp ona ulaşmaya çalıştı. Telefonu açmayan Duran'ın kaldığı aparta giden meslektaşları, kapının açılmaması üzerine mesai arkadaşlarının hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Oğuz Duran'ın yalnız başına yaşadığı apart odasına giren güvenlik güçleri, Duran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Duran'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Duran'ın kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Memuru, Çevik Kuvvet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu - Son Dakika


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