Polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika

Polis memuru Kaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, alkollü olduğu öğrenilen 02 EG 125 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Turhan (19), seyir halindeyken yolunun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Alil Kaya'ya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan polis memuru ellerindeki poşetlerle yere düşüyor.

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