Polis memuruna,

Bakırköy'de, üniversite öğrencisi 3 genci darbedip gasbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan polis memuru C.D.A, "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından toplam 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık C.D.A. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, kararını açıklayacağını belirterek, sanık C.D.A'ya son sözünü sordu.

Suçlamaları kabul etmeyen C.D.A, "Polislik mesleğine ait usul ve kuralları uygularken olay akşamı hata yaptığımı kabul ediyorum. Müştekiler kendi haksızlıklarını örtmek adına bana iftira attılar. Gelinen son aşamada beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, müşteki K.K.A'ya karşı "iş yerinde geceleyin yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Müştekinin beyanı ve etkin pişmanlık hükümlerini dikkate alarak cezayı 7 yıl 4 aya düşüren mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, duruşmada izlenen iyi hali ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehe indirim sebebi olarak kabul ederek cezayı 6 yıl 1 ay 10 güne indirdi.

Mahkeme, sanık C.D.A'yı, yine müşteki K.K.A ve müşteki E.C.B'ye karşı "hürriyeti tahdit" suçundan toplam 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Müşteki T.T.B'ye karşı "hürriyeti tahdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, bu ceza hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

Sanığın müşteki T.T.B'ye "kasten basit yaralama", müşteki K.K.A'ya yönelik "kişilerinin huzur ve sükununu bozma" suçlarının şikayete bağlı olduğunu ifade eden mahkeme, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmelerini dikkate alarak bu suçların düşürülmesine hükmetti.

Beraat kararı

Sanık C.D.A'nın, "eziyet", "suçu bildirmeme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarının yasal unsurları olmadığından beraatine karar veren mahkeme, sanığın katılan Ü.A'ya karşı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan da beraatini kararlaştırdı.

Karara göre sanık C.D.A, toplam 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bakırköy'de 18 Kasım 2018'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darbedip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru C.D.A'nın (30), "başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "hürriyeti tahdit", "suçu bildirmeme" ve "eziyet etme" suçlarından toplam 13 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.