Polis Memurundan Duygulandıran Mesaj

Polis memurundan duygulandıran mesaj -Sosyal medya onu konuşuyorBURSA - Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Bursalı polis memuru Barbaros Hatunoğlu, devriye sırasında hava şartlarından dolayı aç kalan yaban kuşlarına yem verirken çektiği yılbaşı mesajı videosu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Polis memurundan duygulandıran mesaj

-Sosyal medya onu konuşuyor



BURSA - Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Bursalı polis memuru Barbaros Hatunoğlu, devriye sırasında hava şartlarından dolayı aç kalan yaban kuşlarına yem verirken çektiği yılbaşı mesajı videosu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Polis memurunun karlar altındaki Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaban kuşlarına yem atarken çekilen videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olayın başrolündeki polis memuru Barbaros Hatunoğlu Bursalı. 3 yıldır Kaman'da görev yapan Hatunoğlu, devriye gezdiği sırada yaban kuşlarını beslemek için kilolarca yem aldı. Bir yandan görevini yapan, bir yandan da soğuk ve kar altındaki Kaman'da yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban kuşları için doğaya yem atan Hatunoğlu'nun bu anları birlikte görev yaptığı arkadaşı tarafından videoya çekildi. Videoda yeni yıl mesajı veren Hatunoğlu, yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğini dikkat çekerek, "Dünyanın her yerinde süregelen savaşlardan dolayı acı çeken insanların acılarının son bulmasını diliyorum. Bu vatan bizim. Dağıyla, taşıyla, ovasıyla, bağıyla, havada uçan aç kuşlarıyla. Biz sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz" dedi.

Barbaros Hatunoğlu'nun sosyal medyada yayınlanan videosu kısa sürede ilgi odağı oldu. Dalga dalga yayılan videoya adeta tebrik yağdı. Davranışı ile dikkatleri üzerine çeken Hatunoğlu'na örnek polis yorumları yapıldı.

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